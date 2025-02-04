Маск: Более 700 миллиардов долларов из бюджета США ушло на ненадлежащие платежи

Более 700 миллиардов долларов из бюджета США за год ушло на ненадлежащие платежи, заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в соцсети X.

По его словам, это связано с мошенничеством в федеральном правительстве, масштабы которого оцениваются в 10% ежегодно. А к растратам, в которых нет необходимости, Маск отнес 15% всех выделенных средств.