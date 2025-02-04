Маск: Более 700 миллиардов долларов из бюджета США ушло на ненадлежащие платежи
Более 700 миллиардов долларов из бюджета США за год ушло на ненадлежащие платежи, заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в соцсети X.
По его словам, это связано с мошенничеством в федеральном правительстве, масштабы которого оцениваются в 10% ежегодно. А к растратам, в которых нет необходимости, Маск отнес 15% всех выделенных средств.
Ранее Илон Маск заявлял, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Также Маск сравнивал Агентство с клубком червей, от которого нужно избавиться.
Американский лидер Дональд Трамп назначил государственного секретаря США Марка Рубио временно исполняющим обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас Агентство проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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