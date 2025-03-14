Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады

Марк Карни принес присягу на посту премьер-министра Канады в пятницу после отставки Джастина Трюдо, сообщила пресс-служба канадского правительства. Церемония состоялась в Ридо-холле, ее провела генерал-губернатор Канады Мэри Саймон.

Карни, возглавивший правящую партию либералов, сократил число министров в своем кабинете с 38 до 23. В числе оставшихся членов правительства — Мелани Жоли, которая сохраняет должность министра иностранных дел, и Доминик Леблан, теперь отвечающий за международную торговлю.

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Христя Фриланд, известная своими антироссийскими взглядами, теперь возглавит министерство транспорта и внутренней торговли.

Билл Блэр, который ранее занимал пост министра подготовки к чрезвычайным ситуациям, станет новым министром обороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CP / Abaca / ТАСС
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