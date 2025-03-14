Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады
Марк Карни принес присягу на посту премьер-министра Канады в пятницу после отставки Джастина Трюдо, сообщила пресс-служба канадского правительства. Церемония состоялась в Ридо-холле, ее провела генерал-губернатор Канады Мэри Саймон.
Карни, возглавивший правящую партию либералов, сократил число министров в своем кабинете с 38 до 23. В числе оставшихся членов правительства — Мелани Жоли, которая сохраняет должность министра иностранных дел, и Доминик Леблан, теперь отвечающий за международную торговлю.
Христя Фриланд, известная своими антироссийскими взглядами, теперь возглавит министерство транспорта и внутренней торговли.
Билл Блэр, который ранее занимал пост министра подготовки к чрезвычайным ситуациям, станет новым министром обороны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова обвинила ВСУ в попытке массовых убийств в Курской области
- Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады
- Трамп заявил, что обсуждения с Путиным о прекращении огня на Украине идут хорошо
- Минздрав пересмотрит показания для абортов по медпоказаниям
- СК возбудил дело после обстрела музея в Судже
- Лукашенко рассказал о предложении Киева разместить лагеря для пленных в Белоруссии
- На Украине заявили о намерении вступить в Евросоюз в 2030 году
- В Судже при ударе ВСУ по музею погибла женщина, еще двое ранены
- Такер Карлсон назвал абсолютным злом правительство Украины
- Стефанишина удивилась словам генсека НАТО о невозможности вступления Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru