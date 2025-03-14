Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады

Марк Карни принес присягу на посту премьер-министра Канады в пятницу после отставки Джастина Трюдо, сообщила пресс-служба канадского правительства. Церемония состоялась в Ридо-холле, ее провела генерал-губернатор Канады Мэри Саймон.

Карни, возглавивший правящую партию либералов, сократил число министров в своем кабинете с 38 до 23. В числе оставшихся членов правительства — Мелани Жоли, которая сохраняет должность министра иностранных дел, и Доминик Леблан, теперь отвечающий за международную торговлю.