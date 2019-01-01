Мария Захарова пообещала послу Украины недобрую встречу в Вашингтоне за «цирк во время провала в ПАСЕ»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отзыв посла Украины при ПАСЕ для консультаций. По ее мнению, украинцам на родине советоваться не с кем, а в США их раскритикуют.

«Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — цитирует сообщение Захаровой в Facebook Ura.ru.

В ночь на 25 июня в Совете Европы приняли решение официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. После принятия этого решения украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ. Киев также отозвал своего посла при Совете Европы для проведения консультаций, сообщает RT.

Вице-спикер Госдумы, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, Петр Толстой в интервью НСН заявил, что подобные проявления неуважения к оппонентам для Украины стандартны.

