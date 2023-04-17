Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией
Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией. Об этом зампред правительства заявил на встрече с деловыми кругами двух стран.
По словам Мантурова, расширение авиасообщения необходимо для «регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока». Глава Минпромторга призвал в целом развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между РФ и Индией.
«В частности, Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг"», — цитирует Мантурова РИА Новости.
Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Москва планирует возобновить прямое сообщение со многими африканскими странами, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru