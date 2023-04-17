Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией

По словам Мантурова, расширение авиасообщения необходимо для «регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока». Глава Минпромторга призвал в целом развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между РФ и Индией.

«В частности, Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг"», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Москва планирует возобновить прямое сообщение со многими африканскими странами, напоминает РИА ФАН.

