СМИ: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах «жучки» и скрытые камеры

Депутаты обеспокоились за скрытое видеонаблюдение в кабинетах после инцидента, произошедшего в минувшую пятницу. В Сети появилось видео, на котором человек, похожий на представителя КПРФ Дениса Парфенова, привел некую женщину прямо в Госдуму и устроил с ней интимную связь в кабинете. Судя по видео, съемка была скрытной.

По данным Baza, ряд депутатов КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытого оборудования.

Ранее первый зампред комитета по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко, комментируя инцидент со слитым в Сеть видео, заявила НСН, что того, кто разместил это в Сети, необходимо посадить в тюрьму.

