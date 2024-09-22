СМИ: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах «жучки» и скрытые камеры
Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах «жучки» и скрытые камеры наблюдения, передает Telegram-канал Baza.
Депутаты обеспокоились за скрытое видеонаблюдение в кабинетах после инцидента, произошедшего в минувшую пятницу. В Сети появилось видео, на котором человек, похожий на представителя КПРФ Дениса Парфенова, привел некую женщину прямо в Госдуму и устроил с ней интимную связь в кабинете. Судя по видео, съемка была скрытной.
По данным Baza, ряд депутатов КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытого оборудования.
Ранее первый зампред комитета по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко, комментируя инцидент со слитым в Сеть видео, заявила НСН, что того, кто разместил это в Сети, необходимо посадить в тюрьму.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах «жучки» и скрытые камеры
- На угольной шахте в Иране прогремел взрыв
- Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное
- В Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа
- Борис Гребенщиков попал в больницу в Ницце
- Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленобласти
- «Шаляпин наших дней»: На дом, где родился Shaman, повесили памятную табличку
- Два человека ранены при обстреле остановки в Донецке
- В подмосковном Подольске загорелись торговые ряды
- Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу иноагента Макаревича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru