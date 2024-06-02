Мальдивы запретят въезд в страну по израильским паспортам
Правительство Мальдив решило запретить посещение страны по израильским паспортам, пишет издание Sun.
Решение принято в связи с растущим возмущением общества по поводу продолжения боев в секторе Газа, заявил министр внутренних дел страны Али Ихусан. По его словам, для ускорения реализации запрета создан комитет куда вошли генеральный прокурор, министры иностранных дел, экономики и туризма.
Ихусан отметил, что необходимо как можно скорее ввести в действие механизм, который запретит посещение Мальдив всеми гражданами Израиля.
По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при ударах Израиля по сектору Газа с октября 2023 года превысило 36 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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