Мальдивы временно закроют въезд в страну иностранцам
25 марта 202022:57
Власти Мальдив объявили о временной отмене выдачи виз иностранцам по прибытии в республику на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Мера вступит в силу с 27 марта и продлится до дальнейших распоряжений. В связи с отменой выдачи виз въезд иностранным гражданам в страну будет запрещен.
На Мальдивах чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом объявили 12 марта. По последним данным, на территории страны подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом.
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