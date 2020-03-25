Мальдивы временно закроют въезд в страну иностранцам

Власти Мальдив объявили о временной отмене выдачи виз иностранцам по прибытии в республику на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Мера вступит в силу с 27 марта и продлится до дальнейших распоряжений. В связи с отменой выдачи виз въезд иностранным гражданам в страну будет запрещен.

На Мальдивах чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом объявили 12 марта. По последним данным, на территории страны подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом.



