Мальдивы объявили о вводе налога для выезда с островов
Власти Мальдив будут взимать налог со всех выезжающих из республики граждан, в том числе туристов. Как сообщает портал Raajje, соответствующие поправки в налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2022 года.
Налог, который будет включён в стоимость авиабилета, заменит аэропортовый сбор. Его размер составит 30 долларов США за эконом-класс для туристов и 12 долларов - для местных жителей. С летящих в бизнес-классе будут взимать 60 долларов, а в первом классе - 90 долларов. Туристы, вылетающие на частных самолётах, должны будут заплатить 120 долларов, пишут «Известия».
Кроме того, со всех пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Велана (MLE), будут взимать сбором на развитие воздушной гавани в размере 25 долларов.
В сообщении отмечается, что оплату будут принимать только в долларах США, а при отсутствиии такой возможности - через авиакомпанию. От уплаты налога освободят детей до двух лет, а также лиц с дипломатической неприкосновенностью.
Ранее министр окружающей среды и технологии Мальдивских островов Аминат Шауна заявила, что если мир не будет бороться с изменением климата и не снизит экологический ущерб, то к концу 21 века Мальдивы могут исчезнуть, сообщает Ura.ru.
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