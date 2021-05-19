Мальдивы могут исчезнуть к концу века из-за изменений климата
Мальдивы к 2100 году могут исчезнуть с лица земли из-за изменения климата. Об этом заявила министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.
По словам министра, Мальдивы — «самая уязвимая страна в мире» и не имеет более высокого места над уровнем моря, «куда можно было бы уйти». Из 1190 составляющих Мальдивы островов около 80% находятся в одном метре над уровнем моря.
Министр привела данные Всемирного экономического форума, согласно которым к 2100 году уровень моря поднимется на 1,1 м. Шауна предупредила, что к концу века острова могут оказаться полностью под водой.
«Наши доходы и запасы продовольствия, а также наше выживание зависят сейчас от того, как мы будем отвечать на эти угрозы», — цитирует министра Газета.ру.
Шауна призвала международное сообщество бороться с изменениями климата.
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