Мальдивы могут исчезнуть к концу века из-за изменений климата

Мальдивы к 2100 году могут исчезнуть с лица земли из-за изменения климата. Об этом заявила министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.

В РАН призвали россиян не страшиться изменений климата

По словам министра, Мальдивы — «самая уязвимая страна в мире» и не имеет более высокого места над уровнем моря, «куда можно было бы уйти». Из 1190 составляющих Мальдивы островов около 80% находятся в одном метре над уровнем моря.

Министр привела данные Всемирного экономического форума, согласно которым к 2100 году уровень моря поднимется на 1,1 м. Шауна предупредила, что к концу века острова могут оказаться полностью под водой.

«Наши доходы и запасы продовольствия, а также наше выживание зависят сейчас от того, как мы будем отвечать на эти угрозы», — цитирует министра Газета.ру.

Шауна призвала международное сообщество бороться с изменениями климата.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Радио Jazz
ТЕГИ:Климат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры