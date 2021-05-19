Мальдивы могут исчезнуть к концу века из-за изменений климата

По словам министра, Мальдивы — «самая уязвимая страна в мире» и не имеет более высокого места над уровнем моря, «куда можно было бы уйти». Из 1190 составляющих Мальдивы островов около 80% находятся в одном метре над уровнем моря.

Министр привела данные Всемирного экономического форума, согласно которым к 2100 году уровень моря поднимется на 1,1 м. Шауна предупредила, что к концу века острова могут оказаться полностью под водой.

«Наши доходы и запасы продовольствия, а также наше выживание зависят сейчас от того, как мы будем отвечать на эти угрозы», — цитирует министра Газета.ру.

Шауна призвала международное сообщество бороться с изменениями климата.

