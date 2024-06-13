Малави обратилось за помощью в расследовании авиакатастрофы
Вооружённые силы Малави начали расследование причин авиакатастрофы, в результате которой погиб вице-президент страны Саулос Чилима. Об этом сообщает газета Nation.
Как пишет издание, президент Малави Лазарус Чаквера обратился за помощью к иностранным правительствам и международным учреждениям.
«Я знаю, что у некоторых из ваших правительств есть опыт в этой области, так что я прошу вас предоставить поддержку», - заявил он.
Ранее спасатели обнаружили части разбившегося самолёта, на борту которого находился Саулос Чилима и ещё девять человек, сопровождавших его в поездке, передаёт ОТР.
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