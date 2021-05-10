Малайзия объявила общенациональный локдаун

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил, что с 12 мая по 7 июня на всей территории страны вводится локдаун, сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято правительством из-за резкого роста числа инфицированных. В частности, закроются все учебные заведения, кроме учащихся, сдающих международные экзамены. Также будут работать дошкольные учреждения, а в офисах разрешено работать не более 30% сотрудников.

Яссин добавил, для поездок между городами, районами и штатами страны потребуется специальное разрешение от полиции, при этом в одном автомобиле, кроме водителя, могут находиться ещё максимум два человека.

Ранее о вводе полного локдауна с 9 по 16 мая заявили власти Туниса, сообщает Ura.ru. Премьер-министр страны рассказал, что причиной стало распространение коронавирусной инфекции.