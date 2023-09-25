Макрон заявил о выводе французских войск из Нигера

По его словам, это случится до конца 2023 года. Париж не намерен продолжать военное сотрудничество с мятежниками, «поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом».

Как отметил Макрон, организация вывода французского военного контингента будет организована в ближайшее время.

Ранее военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

