Макрон заявил о выводе французских войск из Нигера
25 сентября 202303:01
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил TF1 о сроках вывода войск страны из Нигера.
По его словам, это случится до конца 2023 года. Париж не намерен продолжать военное сотрудничество с мятежниками, «поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом».
Как отметил Макрон, организация вывода французского военного контингента будет организована в ближайшее время.
Ранее военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru