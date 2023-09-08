Politico: США намерены сократить контингент в Нигере в два раза
Соединенные Штаты готовятся значительно сократить свой военный контингент в Нигере. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Анонимный чиновник оборонного ведомства сообщил, что США могут сократить контингент в африканской стране с 1,2 тысячи человек до 500-1000. Это произойдет в ближайшие несколько недель, уточнил источник.
Отмечается, что сокращение контингента станет значительным выводом американских сил из Нигера после государственного переворота.
Как сообщает «Радиоточка НСН», мятежники в Нигере ранее потребовали от Франции предоставить график вывода войск.
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