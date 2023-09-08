Politico: США намерены сократить контингент в Нигере в два раза

Соединенные Штаты готовятся значительно сократить свой военный контингент в Нигере. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

СМИ: военные части Буркина-Фасо прибыли в Нигер

Анонимный чиновник оборонного ведомства сообщил, что США могут сократить контингент в африканской стране с 1,2 тысячи человек до 500-1000. Это произойдет в ближайшие несколько недель, уточнил источник.

Отмечается, что сокращение контингента станет значительным выводом американских сил из Нигера после государственного переворота.

Как сообщает «Радиоточка НСН», мятежники в Нигере ранее потребовали от Франции предоставить график вывода войск.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:АфрикаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры