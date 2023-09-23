Военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и власти Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генассамблее ООН, отозвав аккредитацию постпреда республики в организации. Об этом заявил официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN.
«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи», — считает Абдраман.
По его словам, Гутерреш отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера и по «фанатичной просьбе» бывшего министра иностранных дел республики отозвал постпреда. Пришедшие к власти военные осудили решение генсека ООН, назвав его вмешательством во внутренние дела Нигера.
В конце июля президента республики Мохамеда Базума свергли в результате военного переворота, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Новым главой Нигера провозгласили лидера мятежников Абдурахмана Тчиани.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru