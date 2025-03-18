Франция разместит истребители с ядерными боеголовками у границы с Германией

Франция планирует с 2035 года разместить истребители Rafale с ядерными сверхзвуковыми боеголовками на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной недалеко от границы с Германией. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в ходе выступления на самой базе, трансляция которого велась через официальные каналы Елисейского дворца.

Глава государства подчеркнул, что Люксей станет первой площадкой для новой модификации боевых самолетов. По его словам, на фоне глобальных вызовов Европа должна усиливать обороноспособность и укреплять ядерный потенциал, отмечает «Свободная пресса».