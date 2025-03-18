Франция разместит истребители с ядерными боеголовками у границы с Германией

Франция планирует с 2035 года разместить истребители Rafale с ядерными сверхзвуковыми боеголовками на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной недалеко от границы с Германией. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в ходе выступления на самой базе, трансляция которого велась через официальные каналы Елисейского дворца.

Глава государства подчеркнул, что Люксей станет первой площадкой для новой модификации боевых самолетов. По его словам, на фоне глобальных вызовов Европа должна усиливать обороноспособность и укреплять ядерный потенциал, отмечает «Свободная пресса».

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Макрон добавил, что Париж намерен нарастить заказы на истребители Rafale и продолжит развивать силы воздушного сдерживания.

Как уточнил телеканал France 3, на авиабазе могут разместить до 40 новых истребителей, которые в будущем заменят стоящие на вооружении Mirage 2000. По информации AFP, в настоящее время французская ядерная авиация базируется на трех площадках: Сен-Дизье, Истр и Авор, передает «Радиоточка НСН».

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