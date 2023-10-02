Макрон заявил о проблемах с безопасностью по всей Франции

Причиной глава государства назвал нехватку сотрудников правоохранительных органов. По его словам, последние годы власти значительно сократили число полицейских.

«Сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия жандармов», - сказал Макрон в интервью телеканалу France 3.

Ранее президент Франции заявил, что страна делает достаточно для беженцев, но не может принять «всех несчастных мира».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия Макрона спровоцировали нестабильность во Франции. Политик указал на снижение роли профсоюзов в стране, передает «Радиоточка НСН».

