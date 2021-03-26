Макрон заявил о мировой войне из-за России и вакцин

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о «мировой войне нового типа», с которой столкнулся Евросоюз из-за вакцин от COVID-19, в том числе из-за действий Москвы и Пекина, пишет Le Figaro.

Как сообщил президент, Европа также стоит «перед лицом атак» из-за «стремления России и Китая оказать влияние через вакцину». Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства препаратов от коронавируса, считает глава государства. «Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — сказал Макрон.

По словам президента Франции, Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19 к предстоящему лету.

Тем временем, Евросоюз находится в начале третьей волны эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По ее словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, так как инфекция разрастается «во многих странах».

