Макрон заявил о конце западной гегемонии

Конец западной гегемонии в мире констатировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в ходе совещания послов республики.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — цитирует его RT.

Также, по мнению французского президента, в мире обозначаются новые лидеры международной арены.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — отметил Макрон.

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Кроме того, он заявил о необходимости построения новых отношений с Россией. Напомним, 20 августа по итогам встречи с российским лидером Макрон выразил уверенность в европейском будущем России.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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