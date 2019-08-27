Макрон заявил о конце западной гегемонии

Конец западной гегемонии в мире констатировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в ходе совещания послов республики.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — цитирует его RT.

Также, по мнению французского президента, в мире обозначаются новые лидеры международной арены.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — отметил Макрон.