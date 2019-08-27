Макрон заявил о конце западной гегемонии
Конец западной гегемонии в мире констатировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в ходе совещания послов республики.
«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — цитирует его RT.
Также, по мнению французского президента, в мире обозначаются новые лидеры международной арены.
«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — отметил Макрон.
Кроме того, он заявил о необходимости построения новых отношений с Россией. Напомним, 20 августа по итогам встречи с российским лидером Макрон выразил уверенность в европейском будущем России.
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