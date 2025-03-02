Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в подходящий момент
2 марта 202509:14
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил журналистам, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в подходящий момент.
По его словам, это будет возможно, когда ситуация стабилизируется.
Ранее Макрон поддержал позицию президента США Дональда Трампа о переговорах с Москвой по вопросу конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru