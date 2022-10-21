Макрон раскритиковал США за двойные стандарты

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, сообщает ТАСС.

По словам главы Пятой республики, американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.

«Это двойные стандарты», - подчеркнул Макрон.

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Он также отметил, что это должно стать темой для дискуссий, поскольку речь идет об искренности в трансатлантической торговле и пообещал поднять этот вопрос во время своего визита в США в декабре этого года.

Ранее по данным СМИ, президента Франции Эмманюэля Макрона возмутило решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАГазЦеныЭммануэль Макрон
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