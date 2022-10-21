Макрон раскритиковал США за двойные стандарты

Он также отметил, что это должно стать темой для дискуссий, поскольку речь идет об искренности в трансатлантической торговле и пообещал поднять этот вопрос во время своего визита в США в декабре этого года.

Ранее по данным СМИ, президента Франции Эмманюэля Макрона возмутило решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

