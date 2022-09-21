Макрон призвал не делить мир на блоки
Французский лидер Эммануэль Макрон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир может разделиться в результате конфликта на Украине, сообщает телеканал TF1.
Глава государства призвал мировое сообщество отказаться от деления мира на противоборствующие блоки и альянсы. По словам президента, страны, решившие сохранять «нейтралитет», «хотят имитировать борьбу» и берут на себя историческую ответственность.
Также Макрон отметил, что готов продолжать диалог с Россией по восстановлению мира на Украине.
Ранее президент Франции заявил, что в ближайшие дни планирует переговорить с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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