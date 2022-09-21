Макрон призвал не делить мир на блоки

Глава государства призвал мировое сообщество отказаться от деления мира на противоборствующие блоки и альянсы. По словам президента, страны, решившие сохранять «нейтралитет», «хотят имитировать борьбу» и берут на себя историческую ответственность.

Также Макрон отметил, что готов продолжать диалог с Россией по восстановлению мира на Украине.

Ранее президент Франции заявил, что в ближайшие дни планирует переговорить с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

