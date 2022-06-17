Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что ведется проработка маршрута вывоза зерна с Украины через Румынию, передает телеканал TF1.

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«Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых», — заявил глава государства. Макрон отметил, что в этом случае зерно можно было бы доставить по Дунаю или по железной дороге.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноУкраинаЭммануэль Макрон
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