Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины

«Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых», — заявил глава государства. Макрон отметил, что в этом случае зерно можно было бы доставить по Дунаю или по железной дороге.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.

