Макрон потребовал сократить во Франции потребление воды
30 марта 202318:23
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к 2030 году необходимо сократить потребление воды в стране на 10% во всех секторах экономики, сообщает РИА Новости.
По его словам, министерствам и предприятиям следует разработать и представить «План по использованию воды» к лету 2023 года, с целью избежать последствий возможной засухи.
«Это, прежде всего, план по «трезвости» и эффективности в долгосрочной перспективе... Это беспрецедентная модернизация политики использования воды в нашей стране», - подчеркнул французский лидер.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru