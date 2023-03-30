Макрон потребовал сократить во Франции потребление воды

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к 2030 году необходимо сократить потребление воды в стране на 10% во всех секторах экономики, сообщает РИА Новости.

По его словам, министерствам и предприятиям следует разработать и представить «План по использованию воды» к лету 2023 года, с целью избежать последствий возможной засухи.

«Это, прежде всего, план по «трезвости» и эффективности в долгосрочной перспективе... Это беспрецедентная модернизация политики использования воды в нашей стране», - подчеркнул французский лидер.

