Макрон пообещал повысить пенсионный возраст во Франции

Кроме того, французский лидер пообещал обеспечить полную занятость населения страны к концу своего пятилетнего мандата.

Выборы во Франции запланированы на 10 апреля 2022 года.

Ранее издание BFMTV сообщало, что Макрон стал лидером общественного мнения остался главным фаворитом на предстоящих президентских выборах.

