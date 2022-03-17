Макрон пообещал повысить пенсионный возраст во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в предвыборной компании планирует повысить пенсионный возраст во Франции до 65 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, французский лидер пообещал обеспечить полную занятость населения страны к концу своего пятилетнего мандата.

Выборы во Франции запланированы на 10 апреля 2022 года.

Ранее издание BFMTV сообщало, что Макрон стал лидером общественного мнения остался главным фаворитом на предстоящих президентских выборах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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