Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане

Франция и Великобритания намерены призвать Организацию Объединенных Наций создать «зоны безопасности» в Кабуле для обеспечения защиты гуманитарных операций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.

Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за ситуации в Афганистане

Как считает глава государства, это сможет обеспечить ООН основу для срочных действий, а международному сообществу даст возможность сохранить давление на новые власти Кабула.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане может привести к нерегулируемым потокам миграции в Европу.

Он отметил, в частности, что Афганистан не должен снова стать убежищем террористов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:АфганистанООНМакрон
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