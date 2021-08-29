Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане
Франция и Великобритания намерены призвать Организацию Объединенных Наций создать «зоны безопасности» в Кабуле для обеспечения защиты гуманитарных операций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.
Как считает глава государства, это сможет обеспечить ООН основу для срочных действий, а международному сообществу даст возможность сохранить давление на новые власти Кабула.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане может привести к нерегулируемым потокам миграции в Европу.
Он отметил, в частности, что Афганистан не должен снова стать убежищем террористов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+39 001 / сут.
Умерли
181 тыс.+1 597 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+38 628 / сут.
- Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане
- Шойгу: Оружие талибов* может превосходить украинскую армию
- Эксперт сообщил, как не допустить «сгорания» сбережений
- Захарова не стала комментировать возможное назначение Поклонской
- Times: премьер Британии и другие министры использовали свои личные телефоны для работы
- Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились в сто раз
- В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна из-за вмешательства Роспотребнадзора
- Байден: Военные ожидают новую атаку на аэропорт Кабула
- На рейсе Москва — Сочи задержали хулиганку
- Под Воронежем шесть человек пострадали в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru