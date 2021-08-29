Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане

Как считает глава государства, это сможет обеспечить ООН основу для срочных действий, а международному сообществу даст возможность сохранить давление на новые власти Кабула.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане может привести к нерегулируемым потокам миграции в Европу.

Он отметил, в частности, что Афганистан не должен снова стать убежищем террористов.

