Макрон отказался уходить с поста президента

Демонстранты остановили Макрона в департаменте Эро, куда он приехал с визитом. Они призвали президента покинуть пост.

Глава государства заявил, что на его отставку протестующие могут не надеяться. Он предложил людям подождать до 2027 года, когда в стране пройдут следующие президентские выборы.

Макрон ранее посетил коммуну Ганж в Окситании. Протестующие пытались прорвать заграждения у здания, где он находился.

Президент Франции 15 апреля подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода граждан на заслуженный отдых повысится с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».

