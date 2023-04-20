Макрон отказался уходить с поста президента

Французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с протестующими против пенсионной реформы заявил, что не собирается уходить в отставку, передают СМИ.

Приехавшего в Эльзас Макрона освистали местные жители

Демонстранты остановили Макрона в департаменте Эро, куда он приехал с визитом. Они призвали президента покинуть пост.

Глава государства заявил, что на его отставку протестующие могут не надеяться. Он предложил людям подождать до 2027 года, когда в стране пройдут следующие президентские выборы.

Макрон ранее посетил коммуну Ганж в Окситании. Протестующие пытались прорвать заграждения у здания, где он находился.

Президент Франции 15 апреля подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода граждан на заслуженный отдых повысится с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионная РеформаФранцияЭммануэль Макрон

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