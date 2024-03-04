Макрон отказался от отправки войск на Украину в ближайшем будущем
У Франции нет планов отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью чешскому изданию Novinky.
Глава государства пояснил, что имел в виду возможную отправку войск, но не утверждал, что Париж уже готов к такому шагу. По его словам, Франция открыта к диалогу по дальнейшей помощи Украине.
В конце февраля Макрон допускал отправку сухопутных войск западных стран на Украину. После волны критики он заявил, что его слова были «продуманными и взвешенными».
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что иностранные войска уже находятся на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru