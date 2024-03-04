Макрон отказался от отправки войск на Украину в ближайшем будущем

Глава государства пояснил, что имел в виду возможную отправку войск, но не утверждал, что Париж уже готов к такому шагу. По его словам, Франция открыта к диалогу по дальнейшей помощи Украине.

В конце февраля Макрон допускал отправку сухопутных войск западных стран на Украину. После волны критики он заявил, что его слова были «продуманными и взвешенными».

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что иностранные войска уже находятся на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

