Вучич не исключил отправку Западом своих войск на Украину
В настоящее время нельзя исключать отправку западных военнослужащих на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
По его словам, когда впервые были упомянуты танки Запада на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет. «Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет», — заявил глава государства. Он считает, что «ситуация будет ухудшаться повсюду».
Ранее бывший министр МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что иностранные войска уже находятся на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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