Вучич не исключил отправку Западом своих войск на Украину

По его словам, когда впервые были упомянуты танки Запада на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет. «Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет», — заявил глава государства. Он считает, что «ситуация будет ухудшаться повсюду».

Ранее бывший министр МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что иностранные войска уже находятся на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

