Вучич не исключил отправку Западом своих войск на Украину

В настоящее время нельзя исключать отправку западных военнослужащих на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

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По его словам, когда впервые были упомянуты танки Запада на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет. «Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет», — заявил глава государства. Он считает, что «ситуация будет ухудшаться повсюду».

Ранее бывший министр МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что иностранные войска уже находятся на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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