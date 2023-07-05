Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с мэрами городов, пострадавших от действий протестующих, допустил отключение соцсетей при усугублении кризисов, сообщает BFMTV.

Во Франции задержали 3,6 тысячи человек в ходе беспорядков

По словам главы государства, власти должны обдумать этот вопрос. «Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их регулировать и отключать», — отметил президент.

Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

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