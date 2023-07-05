Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции
5 июля 202303:30
Французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с мэрами городов, пострадавших от действий протестующих, допустил отключение соцсетей при усугублении кризисов, сообщает BFMTV.
По словам главы государства, власти должны обдумать этот вопрос. «Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их регулировать и отключать», — отметил президент.
Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru