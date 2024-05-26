Макрон допустил «смерть Европы» из-за конфликта на Украине

По словам Макрона, Европа переживает момент, от которого зависит ее дальнейшее существование. Президент Франции уточнил, что речь идет о конфликте на Украине.

«Я действительно считаю, что наша Европа может умереть», - констатировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу Макрона об олимпийском перемирии этим летом, напоминает «Радиоточка НСН».

