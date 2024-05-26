Макрон допустил «смерть Европы» из-за конфликта на Украине
У Европы есть большое количество внутренних и внешних врагов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Берлине по случаю 75-летия конституции Германии. Политика цитируют СМИ.
По словам Макрона, Европа переживает момент, от которого зависит ее дальнейшее существование. Президент Франции уточнил, что речь идет о конфликте на Украине.
«Я действительно считаю, что наша Европа может умереть», - констатировал политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу Макрона об олимпийском перемирии этим летом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru