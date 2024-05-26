Макрон допустил «смерть Европы» из-за конфликта на Украине

У Европы есть большое количество внутренних и внешних врагов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Берлине по случаю 75-летия конституции Германии. Политика цитируют СМИ.

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По словам Макрона, Европа переживает момент, от которого зависит ее дальнейшее существование. Президент Франции уточнил, что речь идет о конфликте на Украине.

«Я действительно считаю, что наша Европа может умереть», - констатировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу Макрона об олимпийском перемирии этим летом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЕвропаЭммануэль Макрон

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