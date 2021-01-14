Маколей Калкин одобрил предложение вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»

Актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», поддержал идею вырезать из второй кинокартины действующего президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Один из пользователей Twitter уже разместил отредактированный отрывок на своей странице в мессенджере. В комментарии актёр написал «Браво!»

Кроме того, предлагаются и другие варианты, например, заменить Трампа на избранного президента США Джо Байдена, либо на Киану Ривза или на 40-летнего Маколея Калкина.

Ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа через несколько дней после штурма Капитолия. Глава соцсети Джек Дорси заявил, что это решение «осоздает опасный прецедент», однако он считает его правильным.

