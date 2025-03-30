По его словам, в противном случае, «ничего не случится». Эксперт выразил уверенность в том, что Зеленский сожжет дотла остатки Украины и ее населения.

«Это ни в чьих интересах. Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось», — отметил Макгрегор.

Ранее МИД России пояснил механизм внешнего управления на Украине на фоне заявлений президент Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

