Макгрегор: Путин и Трамп должны прийти к выводу, что Зеленского нужно убрать

Российский лидер Владимир Путин и глава США Дональд Трамп должны прийти к выводу, что президента Украины Владимира Зеленского нужно убирать, сообщил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН

По его словам, в противном случае, «ничего не случится». Эксперт выразил уверенность в том, что Зеленский сожжет дотла остатки Украины и ее населения.

«Это ни в чьих интересах. Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось», — отметил Макгрегор.

Ранее МИД России пояснил механизм внешнего управления на Украине на фоне заявлений президент Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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