Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдавии
Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду победила в первом туре выборов президента Молдавии. Об этом сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.
По его данным, Санду набрала 36,16% голосов. У ее главного соперника, действующего молдавского лидера Игоря Додона — 32,61%, передает RT.
Далее идет лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Следом расположились: Виолетта Иванова — 6,49%, Андрей Нэстасе — 3,26%, Октавиан Цыку — 2,01%, Тудор Делиу — 1,37%, Дорин Киртоакэ — 1,2%.
Выборы признаны состоявшимися, явка составила более 40%. Так как никто из претендентов не набрал 50% голосов, назначен второй тур. Он состоится 15 ноября.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят «революционный» сценарий для выборов президента в Молдавии. Американские власти, по его словам, постараются заменить его на более угодного Запада и США лидера, сообщает телеканал «360».
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