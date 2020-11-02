Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдавии

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду победила в первом туре выборов президента Молдавии. Об этом сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

По его данным, Санду набрала 36,16% голосов. У ее главного соперника, действующего молдавского лидера Игоря Додона — 32,61%, передает RT.

«Лишь бы выжить»: Приведут ли выборы в Молдавии к «цветной революции»

Далее идет лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Следом расположились: Виолетта Иванова — 6,49%, Андрей Нэстасе — 3,26%, Октавиан Цыку — 2,01%, Тудор Делиу — 1,37%, Дорин Киртоакэ — 1,2%.

Выборы признаны состоявшимися, явка составила более 40%. Так как никто из претендентов не набрал 50% голосов, назначен второй тур. Он состоится 15 ноября.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят «революционный» сценарий для выборов президента в Молдавии. Американские власти, по его словам, постараются заменить его на более угодного Запада и США лидера, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Молдавия выборы в парламент
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры