Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдавии

Далее идет лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Следом расположились: Виолетта Иванова — 6,49%, Андрей Нэстасе — 3,26%, Октавиан Цыку — 2,01%, Тудор Делиу — 1,37%, Дорин Киртоакэ — 1,2%.

Выборы признаны состоявшимися, явка составила более 40%. Так как никто из претендентов не набрал 50% голосов, назначен второй тур. Он состоится 15 ноября.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят «революционный» сценарий для выборов президента в Молдавии. Американские власти, по его словам, постараются заменить его на более угодного Запада и США лидера, сообщает телеканал «360».

