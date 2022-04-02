Магистратский суд Вестминстера примет решение об экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции из Великобритании в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля. Затем, сообщили в организации, дело передадут на рассмотрение главы МВД Великобритании Прити Пател.
«Следующее слушание [состоится] в Вестминстерском магистратском суде 20 апреля. Суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Постановление затем поступит на одобрение к Прити Пател. Защита Ассанжа направит [необходимые] документы Пател. Крайний срок - 18 мая», - приводит ТАСС сообщение из Twitter WikiLeaks.
В США Ассанжу, которого обвиняют в раскрытии секретной информации, до 175 лет тюремного заключения по совокупности предъявленных обвинений.
В январе 2021 года в Лондоне суд запретил экстрадицию журналиста в США по состоянию его здоровья, но американский Минюст подал апелляцию на это решение. В декабре апелляция об экстрадиции Ассанжа была удовлетворена, и журналист подал прошение в суд для обжалования вердикта. В 2022 году Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа.
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