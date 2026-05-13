Мадьяр отказался работать в резиденции Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от правительственной резиденции, которую использовал его предшественник Виктор Орбан. Об этом сообщает RT.

Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии

Политик указал, что его новая резиденция будет находиться «в нескольких шагах от венгерского парламента».

«Символично, что теперь канцелярия премьер-министра будет на улице Конституции», - подчеркнул он в своих соцсетях.

Ранее Мадьяр призвал венгерских силовиков не допустить выезда за рубеж близзких к Орбану бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
