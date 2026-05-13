Мадьяр отказался работать в резиденции Орбана
13 мая 202616:04
Алексей Филимонов
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от правительственной резиденции, которую использовал его предшественник Виктор Орбан. Об этом сообщает RT.
Политик указал, что его новая резиденция будет находиться «в нескольких шагах от венгерского парламента».
«Символично, что теперь канцелярия премьер-министра будет на улице Конституции», - подчеркнул он в своих соцсетях.
Ранее Мадьяр призвал венгерских силовиков не допустить выезда за рубеж близзких к Орбану бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
