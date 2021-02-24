Венесуэла выслала главу миссии Евросоюза
Венесуэла объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.
«Ей дано 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы», — цитирует РИА Новости главу МИД.
Решение Венесуэлы стало ответом на введение Брюсселем санкций против 19 официальных лиц государства.
ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.
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