Венесуэла выслала главу миссии Евросоюза

Венесуэла объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.

«Ей дано 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Решение Венесуэлы стало ответом на введение Брюсселем санкций против 19 официальных лиц государства.

ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВысылкаДипломатыЕвросоюзВенесуэла
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