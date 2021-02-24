Венесуэла выслала главу миссии Евросоюза

Путин одобрил новую льготную кредитную программу для поддержки бизнеса Украина намерена взять под контроль границу с РФ в Донбассе до 2025 года Грузия упростила въезд для россиян В США ожидают взлёт нефти до 100 долларов за баррель «Кривая линия» НСН добилась решения транспортной проблемы в пригороде Сургута