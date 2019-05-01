Мадуро опроверг обвинения Помпео в попытке побега

Николас Мадуро, законный президент Венесуэлы, ответил на обвинения госсекретаря США Майка Помпео в подготовке побега венесуэльского лидера из страны, пишет РИА «Новости».

Представитель США заявил о том, что Николас Мадуро уже подготовил самолет, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться на Кубу, но президента «отговорили русские». В свою очередь, Мадуро назвал заявление госсекретаря США «несерьезным» и объяснил его желанием Соединенных Штатов завуалировать истинные причины неудавшегося госпереворота.

«До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции», — заявил Мадуро.