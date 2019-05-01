Мадуро опроверг обвинения Помпео в попытке побега
Николас Мадуро, законный президент Венесуэлы, ответил на обвинения госсекретаря США Майка Помпео в подготовке побега венесуэльского лидера из страны, пишет РИА «Новости».
Представитель США заявил о том, что Николас Мадуро уже подготовил самолет, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться на Кубу, но президента «отговорили русские». В свою очередь, Мадуро назвал заявление госсекретаря США «несерьезным» и объяснил его желанием Соединенных Штатов завуалировать истинные причины неудавшегося госпереворота.
«До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции», — заявил Мадуро.
Венесуэльский лидер отметил, что предан «своей жизнью и своей кожей»своей стране, добавляет Газета. ru.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин на пресс-конференции НСН заявил, что Венесуэла станет для США новым Вьетнамом.
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