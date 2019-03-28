Эксперт РАН: Венесуэла превратится для США в новый Вьетнам

Венесуэла превратится для США в новый Вьетнам в случае решения Вашингтона о масштабном вторжении в страну. Об этом на пресс-конференции НСН «Венесуэльская революция: Кто победит – Гуайдо или Мадуро?» рассказал эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, американцы скорее решатся на убийство Николаса Мадуро.

«По мере того как влияние США в мире будет ослабевать – это долгий процесс, на десятилетия – они будут все больше концентрироваться на Западном полушарии. Это своеобразное возвращение к доктрине Монро, новый изоляционизм. На свой «задний двор» США никого не пустят. Отсюда такое внимание к Латинской Америке и к Венесуэле, в частности. Однако масштабное военное вторжение в Венесуэлу маловероятно. Сам Трамп не сторонник военных действий. К тому же в случае вторжения Венесуэла превратится для американцев в новый Вьетнам. Скорее возможна ограниченная операция с целью устранения Мадуро», - сказал он.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей страны приготовиться к проведению операции «Свобода», которая должна привести к захвату власти в Венесуэле. Кроме того, он сообщил, что для проведения этой операции создаются «Комитеты помощи свободе», которые будут заниматься пропагандой в целях «прекращения узурпации власти».