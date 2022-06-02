Мадрид стал пивной столицей мира

Как сообщает издание, это связано с тем, что именно в столице Испании прошли XXXVIII конгресс Европейской пивоваренной конвенции (European Brewery Convention, ЕВС), а также Форум пивоваров.

Решение провести совместное мероприятие впервые за пределами Бельгии было принято в честь 100-летия Ассоциации пивоваров Испании.

«Проведение этих мероприятий является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж Испании, как одного из основных производителей в Европе», - заявил генеральный директор Ассоциации Хакобо Олалла Мараньон.

Ранее управляющий партнёр подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин заявил о росте цен на крафтовое пиво в России, сообщает RT.