Мадрид стал пивной столицей мира
Впервые в истории Мадрид стал пивной столицей мира, сообщает испанская газета ABC.
Как сообщает издание, это связано с тем, что именно в столице Испании прошли XXXVIII конгресс Европейской пивоваренной конвенции (European Brewery Convention, ЕВС), а также Форум пивоваров.
Решение провести совместное мероприятие впервые за пределами Бельгии было принято в честь 100-летия Ассоциации пивоваров Испании.
«Проведение этих мероприятий является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж Испании, как одного из основных производителей в Европе», - заявил генеральный директор Ассоциации Хакобо Олалла Мараньон.
Ранее управляющий партнёр подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин заявил о росте цен на крафтовое пиво в России, сообщает RT.
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