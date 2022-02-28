Болсонару: Юмористу доверили определить судьбу Украины
Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН с осуждением российского лидера Владимира Путина и предложением санкций. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.
«Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», — приводит слова Болсонару портал G1.
Бразильский президент подчеркнул, что в голосовании за резолюцию по РФ его страна сохранит нейтралитет, пишет «Свободная пресса».
Проект резолюции по ситуации вокруг Украины могут обсудить в понедельник на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА ФАН.
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