Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным
В Люксембурге с 29 февраля проезд в общественном транспорте стал бесплатным для граждан и гостей страны, информирует AFP.
Плата отменена за проезд автобусами, трамваями и поездами.
Власти страны объяснили такое решение поддержкой жителей. Льготы затронут 40% домохозяйств. 41 млн. евро, которые необходимы на компенсацию затрат транспортников, возместят за счет налоговых сборов.
Напомним, в Люксембурге проживает более 600 тыс. человек. Сотни тысяч граждан страны проживают в других государствах — во Франции, Бельгии, Германии.
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