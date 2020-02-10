Гомерическая соцподдержка. Суммы госпомощи вызывают смех у россиян

Первоочередные меры поддержки населения рассмотрит правительство страны на этой неделе, 13 февраля. В их числе - финансирование социальных пособий и выплат материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, - сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с представителями руководства «Единой России». Участников встречи - секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и главу думской фракции «единороссов» Сергея Неверова – он призвал сконцентрироваться на подготовке поправок в законопроекты, которые находятся на стадии второго чтения, в частности, к блоку законов, касающихся выплаты материнского капитала. «Они позволят получать маткапитал проще и быстрее: большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, а сроки согласований и проверок существенно сократятся», - сказал глава кабмина. Его собеседники заверили, что партия приложит все усилия, чтобы принять поправки как можно быстрее.

Тем временем, Минфин назвал окончательную стоимость мер социальной поддержки, объявленных в послании президента Федеральному собранию 15 января. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов как федерального, так и региональных в общей сложности составят почти 4,13 трлн рублей. Эту сумму министр финансов Антон Силуанов назвал беспрецедентной по объему. По его словам, большая часть средств будет направлена на поддержку малоимущих семей с детьми от трех до семи лет и выплаты маткапитала.

Пока что сообщения о росте социальных выплат вызывают приступы смеха даже у тех, кто должен радовать ими получателей этой госпомощи приличествующим случаю тоном. В интернете появилось видео, на котором ведущая ГТРК «Камчатка» (филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий. В тексте шла речь о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты набор социальных услуг проиндексирован, и с 1 февраля его размер превысит 1,5 тысячи рублей. Из них около 900 можно будет потратить на медикаменты, 137 – на приобретение путевки в санаторий «для профилактики основных заболеваний», а оставшиеся 463 рубля – «на международный проезд к месту лечения и обратно». На этих словах ведущая засмеялась, заметив сквозь смех: «хорошо, что я не в прямом эфире».

Смех телебарышни с Камчатки может ей дорого обойтись. А между тем, нельзя не понимать, что «беспрецедентные» в масштабах всей страны меры поддержки в кошельке конкретного их получателя оборачиваются суммой, действительно смехотворной. Не только для «циничной молодежи», но и для пенсионеров. Правда, их смех – сквозь слезы…

