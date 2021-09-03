Лукашевич: Москва обеспокоена существованием тайных тюрем на Донбассе

«Обеспокоены существованием тайных тюрем на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донбасса, где была распространена практика произвольного содержания под стражей», — написал он.

Данную информацию, как отметил Лукашевич, подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

Ранее постпред сообщил, что НАТО под прикрытием учений возле Донбасса снабжает Украину вооружениями, которые направляются ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов.

