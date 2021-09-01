Зеленский и министр обороны США обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развития сотрудничества для противодействия политике России в Азово-Черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

«Стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021"», — отмечается в сообщении.

Кроме того, темой обсуждения Зеленского и Остина стало обеспечение свободы судоходства в международных водах.

Глава Пентагона подчеркнул, что США будут стоять рядом с Украиной, поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны и помогать в противодействии российской агрессии. Также Остин выразил поддержку стремления Киева стать членом НАТО.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду состоятся его переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, напоминает РИА ФАН. Американский лидер на встрече намерен подтвердить «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму», отмечает RT.

