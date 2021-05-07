Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика создала свою собственную вакцину для профилактики коронавируса, сообщает Sputnik Беларусь.
По его словам, белорусская вакцина, другая, отличная от того, которая закупается страной.
«В пробирке получили, как врачи называют, живую вакцину», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко подписал распоряжение о создании в республике собственной вакцины против коронавируса, сообщает RT. Согласно распоряжению белорусского лидера, научные организации республиканского Минздрава и НАН оснастят необходимым для этого оборудованием и комплектующими изделиями.
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