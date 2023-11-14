Лукашенко заявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством 14 ноября сообщил о раскрытии преступной схемы по поставкам молока в РФ.
Под подозрение попали восемь коммерческих групп. По данным агентства БелТА, они контролировали экспорт в Россию ряда белорусских молокоперерабатывающих предприятий.
Замешанные в преступной схеме компании имели юридические лица в РФ. Подозреваемые реализовывали продукцию с минимальной наценкой и занижали налогооблагаемую базу.
Ранее президент Белоруссии обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным производство самолетов и строительство железной дороги в направлении Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru