Лукашенко заявил о критике со стороны младшего сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» рассказал о критике со стороны младшего сына Николая.
«Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», - отметил белорусский лидер.
Лукашенко заявил, что его сын обучается биотехнологиям в Пекинском университете и Белорусском госуниверситете. После выпуска у Николая будет два диплома, добавил политик.
В интервью телеканалу «Россия» Лукашенко также заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru