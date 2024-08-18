Лукашенко заявил о критике со стороны младшего сына

«Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что его сын обучается биотехнологиям в Пекинском университете и Белорусском госуниверситете. После выпуска у Николая будет два диплома, добавил политик.

В интервью телеканалу «Россия» Лукашенко также заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, напоминает «Радиоточка НСН».

