Лукашенко заявил о готовности помочь Польше в лечении заболевших COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Минске заявил о готовности Белоруссии направить в Польшу своих медицинских специалистов для помощи в лечении заболевания. Его слова цитирует белорусское агентство БелТА.

Он заявил, что белоруссуким врачам нужно лечить своих сограждан, но в случае необходимости они могут помочь Польше. «Но только давайте по-человечески: вам надо - мы к вам отправим бригаду, поможем», – предложил президент.

Главврач больницы сообщил белорусскому президенту, что с начала пандемии в клинике помогли 5,5 тысячам человек. Сейчас в ней находятся 767 пациентов, 28 из которых проходят лечение в реанимации. Он добавил, что средняя зарплата сотрудников в клинике составляет 2,2 тысяч белорусских рублей (64,6 тысяч рублей).

Говоря о зарплате сотрудников медучреждений, Лукашенко заявил, что врачи «делают большое дело» и заслуживают высокой зарплаты.

По официальным данным, с начала пандемии в Белоруссии диагностирован COVID-19 у 130 тысяч человек. Ежедневный прирост составляет в среднем более 1,5 тысяч.



