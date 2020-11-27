Лукашенко заявил о готовности помочь Польше в лечении заболевших COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Минске заявил о готовности Белоруссии направить в Польшу своих медицинских специалистов для помощи в лечении заболевания. Его слова цитирует белорусское агентство БелТА.
Он заявил, что белоруссуким врачам нужно лечить своих сограждан, но в случае необходимости они могут помочь Польше. «Но только давайте по-человечески: вам надо - мы к вам отправим бригаду, поможем», – предложил президент.
Главврач больницы сообщил белорусскому президенту, что с начала пандемии в клинике помогли 5,5 тысячам человек. Сейчас в ней находятся 767 пациентов, 28 из которых проходят лечение в реанимации. Он добавил, что средняя зарплата сотрудников в клинике составляет 2,2 тысяч белорусских рублей (64,6 тысяч рублей).
Говоря о зарплате сотрудников медучреждений, Лукашенко заявил, что врачи «делают большое дело» и заслуживают высокой зарплаты.
По официальным данным, с начала пандемии в Белоруссии диагностирован COVID-19 у 130 тысяч человек. Ежедневный прирост составляет в среднем более 1,5 тысяч.
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