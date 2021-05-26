Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом сообщило агентство БелТА.

В ХАМАС раскритиковали Белоруссию из-за обвинений в «минировании» лайнера Ryanair

Ранее самолет авиакомпании Ryanair, который совершал полет из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Инцидент объяснили сообщением о минировании лайнера. На борту находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды.

Власти Белоруссии обвинили в минировании группировку ХАМАС. Радикалы в свою очередь назвали эти слова возмутительными. В ХАМАС заявили, что не действуют такими методами, и подчеркнули свою невиновность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинскСамолетЛукашенко
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