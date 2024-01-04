Лукашенко запретил судить себя в случае отставки с поста президента Белоруссии

Он подписал поправки в закон о президенте, которые гарантируют неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку президенту и членам его семьи.

Ранее Лукашенко предложил построить в России торговые центры с белорусской продукцией. Он отметил, что торговые центры с белорусской продукцией можно было бы открыть, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске и Пскове. По словам главы государства, люди «хорошо реагируют на белорусское», отмечает «Радиоточка НСН».

